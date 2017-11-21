Асенсио: Роналду вновь будет добиваться статистики, к которой приучил нас

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио отметил, что нападающий команды Криштиану Роналду в соответствующей форме. В последнее время футболист сборной Португалии неоднократно подвергался критике из-за своей игры в чемпионате Испании.

«Я вижу Роналду, как всегда, в соответствующем состоянии. Он полон желания играть и добиваться успехов. В Примере Роналду не везёт перед воротами соперника, но он всегда преодолевает трудности и начнёт забивать. Криштиану вновь будет добиваться статистики, к которой приучил нас», — приводит слова Асенсио Marca.

По итогам 12 туров национального первенства Роналду сыграл в 8 матчах, отметившись всего 1 голом и 2 результативными передачами.