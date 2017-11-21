Нолито: Гвардиола неожиданно подрезал мне крылья, я заслуживал играть больше

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Нолито, защищающий ныне цвета «Севильи», считает, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола обошёлся с ним несправедливо. У Нолито не было соответствующей игровой практики, и он предпочёл перейти в андалусский клуб.

«О моих проблемах в «Манчестер Сити» на самом деле нужно задать вопрос Гвардиоле. Я перешёл в «Манчестер Сити» полным надежд преуспеть. В лучшее место для игры в футбол. Гвардиола сам позвал меня, убедив перейти в «Манчестер Сити». И сначала дела складывались удачно. Конечно, это очень сильная команда с отличными игроками. И неожиданно Гвардиола подрезал мне крылья. Я заслуживал играть больше. Это моё мнение, но такое в футболе случается», — цитирует Нолито The Guardian.

В прошлом сезоне Нолито в АПЛ принял участие в 19 матчах, став автором 4 голов и 2 результативных передач.