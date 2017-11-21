Руководство «Шальке-04»: шансы на возвращение Озила невелики

Руководство «Шальке-04» не считает невозможной задачей возвращение полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в гельзенкирхенский клуб. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Шальке-04» Клеменс Тённис. Правда, он добавил, что в ближайшем будущем это вряд ли произойдёт.

«Естественно, мы бы занялись вопросом возвращения Озила. Если переход Озила в наш клуб устроит все стороны, то это была бы отличная история. У меня с Месутом отличные взаимоотношения. Однако наши шансы невелики, и Озил в следующем сезоне наверняка не вернётся в «Шальке», — цитирует Тённиса Kicker.

Цвета «Шальке-04» Озил защищал с 2006 по 2007 год, далее играя за «Вердер» и мадридский «Реал». Его контракт с «Арсеналом» в силе до лета 2018 года.