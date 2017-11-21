Роналдиньо: Гвардиола может повторить успех «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо поддерживает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и считает, что испанец может добиться такого же успеха, которого он достиг, работая с каталонцами.

«Я так считаю. Гвардиола сможет повторить успех «Барселоны» в «Манчестер Сити». Как игрок, он был очень умным, поэтому стал умным тренером. Гвардиола великолепно разбирается в футболе. Куда бы он не пришёл, он понимает гораздо больше, чем любой другой тренер, он чувствует всё, что происходит на поле. Я уверен, что он сыграет большую роль в будущих успехах «Манчестер Сити». Мне нравится его стиль игры. Он изменит ситуацию в этой команде», — цитирует Роналдиньо Mirror.

В качестве тренера «Барселоны» Хосеп Гвардиола трижды выиграл чемпионат Испании и дважды Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.