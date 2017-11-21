Бош может быть уволен с поста наставника «Боруссии» после двух ближайших игр

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош после ближайших двух домашних матчей может быть отправлен в отставку. Исполнительный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор клуба Михаэль Цорк дали Бошу возможность реабилитироваться в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (21 ноября) и рурском дерби с «Шальке-04», которое состоится 25 ноября в рамках 13-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» в национальном первенстве не смогла одержать победу в пяти последних матчах кряду, заработав лишь одно очко. Команда в данный момент с 20 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов подопечные Боша после четырёх туров имеют в активе лишь два очка и занимают третье место в группе, пропустив вперёд «Реал» (7 очков) и «Тоттенхэм» (10).