Серхи Роберто: «Барселона» — клуб моей жизни, и я хочу остаться здесь навсегда

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Ранее сообщалось, что футболист сборной Испании в скором времени продлит контракт с каталонским клубом до лета 2022 года.

«Барселона» — клуб моей жизни, и я хочу остаться здесь навсегда. И пусть никто не страдает от вопроса о том, продлю ли я соглашение с клубом. Хочу, чтобы это было ясно. Я выступаю в лучшем клубе мира. Мне повезло в том, что я играл в клубной академии, а потом пополнил состав главной команды «Барселоны», — приводит слова Роберто испанское интернет-издание Sport.