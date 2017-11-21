Гризманн: есть матчи, в которых я не бью по воротам, нужно понять в чём проблема

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, который признался, что не планирует покидать свой нынешний клуб, прокомментировал свою голевую засуху. В 10 матчах Ла Лиги француз забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.

«Я доволен матчами за сборную, но в клубе лишь 2-3 играми. Нужно понять в чём проблема и работать над этим. Всё зависит от меня. Нужно создавать моменты и забивать голы. Есть матчи, в которых я даже не бью по воротам, но нужно найти решение, чтобы помочь команде вернуться на вершину», — цитирует Гризманна AS.