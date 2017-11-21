Защитник «Марибора» удивился, что у его клуба ещё есть шансы выйти из группы ЛЧ

Защитник «Марибора» Митя Вилер в преддверии выездного матча 5-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком» поделился воспоминаниями о предыдущей поездке в Россию. В 2013 году он в составе словенского клуба играл в Казани против «Рубина» (1:1) в розыгрыше Лиги Европы.

«Там было действительно холодно, мы играли на старом стадионе, было мало людей, но мы достигли хорошего результата. Стадион «Спартака» новый, условия будут отличными, я надеюсь, что результат по крайней мере будет похожим.

Также Вилер выразил удивление, когда узнал, что у «Марибора» ещё есть теоретические шансы на выход из группы.

«У нас ещё есть шансы? О, я не знал, думал только о третьем месте, если это так, тогда мы должны хорошо сыграть. Мы не знаем, когда снова выпадет шанс сыграть в Лиге чемпионов. Его нужно использовать каждую минуту», — цитирует Вилера Vecer.

Турнирное положение команд на групповом этапе Лиги чемпионов.