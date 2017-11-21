Гранквист пошутил, что в ближайшие дни будет спать не с женой, а с трофеем

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист, ставший лучшим игроком года в Швеции, пошутил, что в ближайшие дни будет спать не с женой, а с трофеем. Об этом 32-летний футболист рассказал в интервью Sydsvenskan.

«Несколько дней буду спать с трофеем в постели, а супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, лучшее, что может быть. Это похоже на сон, ведь раньше был парень (Златан Ибрагимович. — Прим. «Чемпионата»), который в течение нескольких лет выигрывал эту награду. Противостоять ему было непросто.

После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Две игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя.

У меня был свой фаворит, вы никогда не выдвигаете же себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха», — сказал Гранквист.

Гранквист — лучший игрок года в Швеции Фото : svenskfotboll.se