СМИ: «Милан» может быть исключён из еврокубков

«Милан» может быть исключён из еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей, утверждает Marca. На прошлой неделе представители итальянского клуба прибыли в штаб-квартиру УЕФА для разъяснения ситуации, однако генеральный директор Марко Фассоне был неубедителен.

Финансовое положение россонери находится под сомнением УЕФА, так как по документам «Милан» рассчитывает улучшить своё благополучие за счёт выхода в Лигу чемпионов, однако результаты клуба далеки от достижения этой цели.

Издание отмечает, что миланская команда, выступающая в Лиге Европы, может быть оштрафована или вовсе отстранена от участия в еврокубков. После 13 туров «Милан» занимает в таблице Серии А седьмое место, находясь в 11 очках от зоны Лиги чемпионов.