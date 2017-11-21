Червиченко: не строил бы иллюзий перед матчем «Спартака» с «Марибором»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча красно-белых с «Марибором» в Лиге чемпионов.

«У нас со словенцами сложные отношения. Я бы здесь иллюзий не строил, потому что времени не очень много прошло с прошлого матча в чемпионате. Иногда такая победа, как над «Краснодаром», перед важной игрой служит плохую службу. Такая уверенность в себе может негативно сказаться.

Если вдруг соперник забьёт первым, будет совсем плохо. Задача Карреры — не дать футболистам расслабится и выжать максимум из предстоящей встречи. Только в этом матче «Спартак» сам будет что-то решать. Я хоть и остаюсь патриотом, но не думаю, что в Ливерпуле можно будет что-то зацепить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.