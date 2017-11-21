Джикия — о стычке с Промесом: он хотел поцеловаться, а я оттолкнул его

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о стычке с полузащитником красно-белых Квинси Промесом, произошедшей в ноябре 2016 года, когда Джикия играл за «Амкар». Тот матч 14-го тура РФПЛ завершился победой «Спартака» со счётом 1:0.



«Было дело. Он хотел поцеловаться. А я ответил: «Не надо, не надо». И оттолкнул его. На первых же сборах в «Спартаке» помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей. А потом пожали руки и даже сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.



Серьёзных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.



Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнёра. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата».





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Джикия рассказал, как его пытался поцеловать Промес Фото : Championat.com

Джикия рассказал, как его пытался поцеловать Промес Фото: Championat.com