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Хаджи отказался возглавить сборную Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Футбол

Главный тренер румынского клуба «Вииторул» Георге Хаджи отказался возглавить сборную Саудовской Аравии, которая летом сыграет на чемпионате мира в России. Об этом сообщает Fanatik.ro.

Ранее Георге Хаджи признался, что заинтересован в новом зарубежном вызове, будь то сборная или клуб. Генеральный директор «Вииторула» Кристиан Биволару подтвердил, что 52-летний специалист получил предложение от одной из сборных, которая сыграет на ЧМ-2018, но называть её не стал.

По данным источника речь идёт о сборной Саудовской Аравии. Георге Хаджи был предложен оклад в размере € 3 млн, а также ещё € 1 млн за каждую победу на чемпионате мира, но румынский тренер ответил отказом.

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