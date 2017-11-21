Хаджи отказался возглавить сборную Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Главный тренер румынского клуба «Вииторул» Георге Хаджи отказался возглавить сборную Саудовской Аравии, которая летом сыграет на чемпионате мира в России. Об этом сообщает Fanatik.ro.

Ранее Георге Хаджи признался, что заинтересован в новом зарубежном вызове, будь то сборная или клуб. Генеральный директор «Вииторула» Кристиан Биволару подтвердил, что 52-летний специалист получил предложение от одной из сборных, которая сыграет на ЧМ-2018, но называть её не стал.

По данным источника речь идёт о сборной Саудовской Аравии. Георге Хаджи был предложен оклад в размере € 3 млн, а также ещё € 1 млн за каждую победу на чемпионате мира, но румынский тренер ответил отказом.