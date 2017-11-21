Победителям конкурса русского языка в Сербии предложили вручить билеты на ЧМ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании Народной Скупщины Сербии, предложила наградить победителей конкурсов по русскому языку в Сербии билетами на матчи чемпионата мира 2018 года. По её словам, российская сторона могла бы это организовать.



«Думаю, что хорошей наградой для победителей конкурсов по русскому языку, проводимых в Сербии, могли бы стать, например, билеты на важные матчи предстоящего чемпионата», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».



Матвиенко также поздравила Сербию с выходом национальной сборной этой страны по футболу в финальную часть чемпионата мира — 2018. Кроме того, она пригласила команду сербских парламентариев поучаствовать в традиционном футбольном турнире «Кубок городов-героев», который ежегодно проводится под эгидой Совета Федерации в преддверии Дня Победы.

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