«Арсенал» готов продать Озила в «Барселону» за € 20 млн

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может вернуться в Испанию, где с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала». Mundo Deportivo сообщает, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Барселона».

Приоритетной целью остаётся полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но если мерсисайдцы и захотят продать бразильца в январе, то за очень большую сумму. Вариант с Озилом в данном случае выглядит более реальным.

Контракт немецкого футболиста действует до лета 2018 года, а договориться о продлении договора стороны не могут. Руководство «Барселоны» уже связалось с «Арсеналом», чтобы узнать приблизительную трансферную стоимость игрока. Оценивается Озил в € 20 млн.