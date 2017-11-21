ФИФА назвала звёзд футбола, которые будут принимать участие в жеребьёвке ЧМ-2018

Сегодня, 21 ноября, стали известны имена мировых звёзд, которые помогут провести торжественную церемонию жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира—2018. В роли ассистентов ведущего жеребьёвки Гари Линекера, которому будет помогать Мария Командная, на сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан.

Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьёвки вынесет на сцену кубок чемпионата мира по футболу, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионата мира. Восьмым ассистентом жеребьёвки станет легенда российского футбола Никита Симонян: о его участии в финальной жеребьёвке было объявлено ранее.



«Финальная жеребьёвка — волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола, ведь именно в этот день мы начинаем по-настоящему предвкушать те эмоции, которые принесёт нам чемпионат мира. А ещё в этот день мы обязательно вспоминаем тех, кто творил историю турнира. Я очень рад, что в замечательную команду ассистентов на церемонии финальной жеребьёвки вошли легенды, представляющие все страны-победители чемпионата мира», — цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино официальный сайт ФИФА.