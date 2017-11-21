Клопп: возглавить «Барселону»? Чтобы быть счастливым, не нужна хорошая погода

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не планирует тренировать «Барселону», потому что уже осуществил свои мечты в английской команде. Ранее в СМИ сообщалось, что немец может занять место Луиса Энрике в каталонском клубе, но руководители «Барселоны» выбрали кандидатуру Эрнесто Вальверде.

После прилёта в Севилью на матч Лиги чемпионов Клоппа вновь спросили, планирует ли он в будущем поработать в «Барселоне».

«Мне не нужна хорошая погода, чтобы чувствовать себя счастливым. Я очень счастлив в „Ливерпуле“, так же как был счастлив в „Боруссии“. Я уже исполнил все свои мечты. Если „Ливерпулю“ больше не понадобятся мои услуги, тогда я подумаю о новом клубе. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю о другой команде», — цитирует Клоппа Daily Mail.