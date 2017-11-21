«Ливерпуль» присоединился к акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Ранее сообщалось, что британские команды, включая клубы Чемпионшипа, объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Среди таких команд оказался и «Халл Сити», которым руководит Леонид Слуцкий.

Чтобы продемонстрировать свою поддержку, капитан «Ливерпуля» выйдет на матч 13-го тура АПЛ с «Челси» с радужной повязкой. Угловые флажки также будут радужного цвета.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 25 ноября. Начало — в 20:30 мск.