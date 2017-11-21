Джикия: бегать за Салахом врагу не пожелаю, пусть Комбаров его закрывает

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от оставшихся матчей в групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые 21 ноября примут на своём поле «Марибор», а 6 декабря сыграют в гостях с «Ливерпулем». Против «Марибора» Джикия не сыграет из-за дисквалификации.

«В матче с «Марибором» нужно выйти, вспахать поле и уйти с него с тремя очками. Нужно по-хозяйски отнестись к этой игре и сделать то, что мы должны. Уверен, ребята настроятся на 100% и покажут отличный футбол. Я буду находиться с командой в раздевалке, а потом поддержу их с трибуны. Всегда нахожусь рядом с ребятами.

Что касается матча с «Ливерпулем», то это просто очередной матч, который надо сыграть. Понятно, что за целый год может вообще не быть таких игр, но у меня в копилке есть матчи за сборную России, так что бояться нечего. Мы едем бороться. Точнее — играть в футбол. Пусть борцы борются на матах, а мы поборемся за победу на футбольном поле.



С кем из игроков «Ливерпуля» больше не хочется встречаться? Хотел бы, чтобы Комбаров к этой игре был здоров. Бегать за Салахом врагу не пожелаю. Пусть Дима здоровым подходит к этой игре и его закрывает. С меня хватит», — сказал Джикия.