Гончаренко – об амбициях ЦСКА: только первое место, только победа

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с пресс-службой УЕФА рассказал, каким видит уровень амбиций «армейцев» с точки зрения философии клуба.

«Только первое место, только победа. Недовольство ничейным результатом, не говоря уже о поражении. Ты понимаешь, что есть огромная армия болельщиков, которая не даст тебе работать спустя рукава. Ты ощущаешь их давление и тот же гул, который может прокатиться по стадиону, если играешь плохо. Ты находишься под постоянным давлением и должен научиться с этим справляться», — рассказал Гончаренко.

Напомним, что 22 ноября ЦСКА в Москве примет «Бенфику» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 мск.