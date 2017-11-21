Гончаренко: русские игроки медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с пресс-службой УЕФА рассказал, какой приобрёл опыт, работая с представителями разных культур и народов, отметив, что русские футболисты медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать.

«Это очень интересный вопрос. Можно учиться у всех. Вот есть у нас Понтус Вернблум. Это скандинавская школа: очень хорошая тактическая выучка, высокая физическая подготовка, профессионализм, целеустремленность и понимание, что я хочу играть так и добиться такого-то результата. Есть африканская история, когда имеется куча качеств: скорость, техника, пластика, исполнение — но присутствует некоторая нестабильность, и ты зависим от их настроения.



Если брать бразильцев, которых в ЦСКА было традиционно много, они всегда могут решить исход матча. Вагнер Лав и Даниэл Карвальо — раньше, на данный момент это Витиньо, Марио Фернандес, но чтобы они проявляли свои лучшие качества, они должны быть окружены теплом. Это не зона комфорта, однако они должны чувствовать свою значимость, свою важность. С русскими футболистами ты должен понимать, что они медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать. Люди разные, и ты должен сделать из них хорошую команду», — рассказал Гончаренко.