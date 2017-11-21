Аллегри провёл собрание с игроками «Ювентуса», попросив не паниковать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл собрание с командой в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (22 ноября). Туринцы в последнем туре Серии А уступили «Сампдории» — 2:3, а в 4-м туре ЛЧ сыграли вничью с лиссабонским «Спортингом» — 1:1.

В разговоре с командой Аллегри призвал футболистов сконцентрироваться и продемонстрировать больше желания. Итальянец также попросил игроков быть более уравновешенными и не паниковать, когда команда проигрывает, как это было в матче с «Сампдорией», — сообщает Gazzetta dello Sport.

Массимилиано Аллегри считает, что вся проблема в психологии футболистов.