Гончаренко — о своей карьере: хотел бы со временем заглянуть куда-нибудь дальше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с пресс-службой УЕФА рассказал, каким видит идеальный сценарий развития своей карьеры.

«Если прогнозировать выступление в чемпионате или в группе Лиги чемпионов ещё в какой-то мере можно, то что касается моего развития, это очень сложно. Конечно, есть какие-то определённые моменты, когда ты должен управлять своей карьерой, но когда ты работаешь в большом клубе, то далеко загадывать не хочется. Хотелось бы со временем заглянуть куда-нибудь дальше, но работать надо здесь и сейчас и смотреть, что получится», — рассказал Гончаренко.