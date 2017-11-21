Зинченко и три игрока «МС» попробовали повторить удар Зидана в финале ЛЧ-2002

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, а также партнёры по команде Фернандиньо, Илкай Гюндоган и Браим Диас попробовали повторить удар Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года, в котором «Реал» обыграл «Байер» — 2:1. На 45-й минуте Зидан после передачи Роберто Карлоса слёту направил мяч в сетку ворот Ханса-Йорга Бутта.

В преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов Goal и Nissan предложили игрокам «Манчестер Сити» попробовать повторить удар Зидана. Напомним, что 21 ноября «горожане» в ЛЧ принимают «Фейеноорд».

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