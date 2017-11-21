Витиньо: в матче ЦСКА — «Бенфика» фаворита нет, но нам очень нужна победа

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча состоится 22 ноября в Москве, начало — в 20:00 мск. Форвард также ответил на реплику своего одноклубника Марио Фернандеса, который назвал его одним из самых опасных в ЦСКА.

«Спасибо Марио за такой отзыв, мне очень приятно. Но у меня очень сильные партнёры, которые мне помогают. Фаворита в завтрашнем матче никакого нет. Просто именно нам очень нужна победа, поэтому мы постараемся дать бой «Бенфике».

Без сомнения, завтра мы выйдем с абсолютным желанием победить. Если завтра выиграем, то будем намного ближе к нашей задаче — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В «Бенфике» выделяется Жонас, это выдающийся футболист. Классный, мощный, опытный, мы должны крепко его опекать.

Завтра наши соперники выйдут с огромным желанием, чтобы удовлетворить своих болельщиков и сгладить шквал критики, который на них обрушился в это время", — передаёт слова Витиньо корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.