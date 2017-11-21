Витиньо: от португальских клубов предложений не было, если будут, то подумаю

Нападающий ЦСКА Витиньо в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» ответил на вопрос, получал ли он предложения от ведущих португальских клубов.

«Вся информация, которая поступает из португальских СМИ, — всего лишь оценка моей игре за ЦСКА. Пока ни одного предложения я не получил. Если вдруг будет — сяду и подумаю об этом вместе с моей семьёй. Но сейчас я не думаю об этом.

В Португалии во время перерыва на сборные я встретился со своими друзьями и чуть погрелся после холодной московской погоды», — передаёт слова Витиньо корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.