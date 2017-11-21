Торбинский: готов рассмотреть любое предложение, но интересует именно РФПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, оставшийся по окончании прошлого сезона без клуба, рассказал о возможности возобновления карьеры.

«Футбол российский практически не смотрю, может, один тайм от силы зацепил за этот сезон. Но я из него не уходил. Просто, видимо, у клубов российской Премьер-Лиги сейчас свои планы, со мной не связанные.



План — Премьер-Лига. Рассмотреть я готов любое предложение, но интересует меня именно Премьер-Лига», — цитирует Торбинского «Лайф».

Последним клубом 33-летнего игрока был «Краснодар», который хавбек покинул в мае нынешнего года.