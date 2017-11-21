Мюллер, Алаба и Рафинья не помогут «Баварии» в матче с «Андерлехтом»

«Бавария» отправилась на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом». Команде в этой встрече не помогут защитники Давид Алаба, Рафинья и нападающий Томас Мюллер, который только недавно восстановился после травмы.

Первые двое получили повреждения на вчерашней тренировке и не смогут сыграть завтра. Тренерский штаб «Баварии» решил не рисковать здоровьем футболистов. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч «Андерлехт» — «Бавария» состоится 22 ноября. Начало – в 22:45 мск.