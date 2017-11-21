Экс-игрок «Локо» может стать первым в АПЛ, кого после матча накажут за симуляцию

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, ранее выступавший за московский «Локомотив», может стать первым в истории английской Премьер-лиги футболистом, который будет наказал за симуляцию уже после матча.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила форварду официальное обвинение в «результативном обмане», который привёл к тому, что судья, не усмотрев симуляции со стороны футболиста, назначил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» (2:2) в 12-м туре чемпионата Англии. Как сообщает официальный сайт FA, Ниасс должен дать пояснения за свои действия до сегодняшнего вечера.

Если специальная комиссия единогласно признает Ниассе виновным, то форвард «Эвертона» получит наказание.

Видео доступно в «Твиттере».