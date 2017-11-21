Слуцкий: «Халл Сити» не сдаётся, мы стремимся найти путь к победе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом» (21 ноября). Подопечные Слуцкого не могут выиграть на протяжении четырёх туров.

«Для нас это отличное испытание. Матч против «Миллуолла» — испытание нашего характера. Всем известно, как тяжело играть в гостях с этой командой. Это серьёзный тест.

Но мы будем действовать уверенно, несмотря на то что в прошлом туре сыграли вничью. Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. Нервничал из-за качества игры, а после пропущенного гола настало время для очередного испытания. Ответ команды мне понравился.

Мы изменили ситуацию, забили дважды, показали серьёзный уровень, хоть и пропустили в концовке. Команда сталкивается со множеством тестов, но мы никогда не сдаёмся. Этот дух мы должны демонстрировать и в следующем матче. Мы стремимся найти путь к победе», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».