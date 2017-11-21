Сборная Германии во время чемпионата мира—2018 может жить в Сочи или Раменском

Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года может базироваться в Сочи или подмосковном Раменском, сообщает издание Suddeutsche Zeitung. Окончательное решение главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв примет после 1 декабря, когда состоится жеребьёвка финальной части чемпионата мира.

Ранее президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель одобрил выбор в пользу Сочи, который сборная Германии предлагала при выборе базы на время мирового первенства. Однако немецкие СМИ отмечают, что Раменское будет более удобным вариантом, так как находится всего в около 50 километрах от Москвы, где пройдут полуфинал и финала чемпионата мира.