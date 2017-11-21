Бывший игрок «Милана»: в следующем году Икарди будет играть в «Реале»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди в сезоне-2018/19 будет выступать за «Реал». Об этом рассказал бывший игрок «Милана» Даниэле Массаро, который ныне работает экспертом на телевидении.

«Сегодня я могу сказать, что Икарди в следующем году будет в «Реале», где заменит Бензема», — сказал Массаро в эфире Premium Sport.

Контракт 24-летнего нападающего и капитана «Интера» действует до лета 2021 года. В прошлом году «Реал» уже проявлял интерес к Мауро Икарди, но переход так и не состоялся. Информацию подтвердили как сам футболист, так и его агент.