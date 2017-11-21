Янг по новому контракту в «МЮ» будет зарабатывать £ 6 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» подготовило новый контракт для полузащитника Эшли Янга. Договор 32-летнего футболиста истекает летом 2018 года, но в клубе довольны выступлением англичанина и намерены продлить соглашение с хавбеком ещё на один сезон.

The Sun сообщает, что по новому контракту возрастёт и оклад футболиста. В год Эшли Янг будет зарабатывать £ 6 млн (около € 6,7 млн). В текущем сезоне Янг принял участие в 11 официальных матчах за «МЮ» и отдал 3 результативные передачи.

Эшли Янг играет за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года, куда за € 18 млн перешёл из «Астон Виллы».