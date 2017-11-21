Как рассказали в пресс-службе ЦСКА корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, все билеты на матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» проданы. Для болельщиков, которые хотят попасть на матч остаются только VIP-ложи.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой» состоится 22 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Бенфика».

Первый матч, который состоялся 12 сентября, завершился победой подопечных Виктора Гончаренко — 2:1.