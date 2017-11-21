АПОЭЛ — «Реал»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, в Никосии на стадионе «ГСП» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы H АПОЭЛ и «Реалом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ — «Реал».



Встречу 21.11.2017 рассудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашом. В групповом этапе «Реал» занимает второе место, а команда АПОЭЛ находится на последней строчке.



Ранее команды встречались друг с другом три раза. Все три раза победу одержали футболисты «Реала». Последняя встреча между командами состоялась в сентябре этого года и завершилась победой «Реала» со счётом 3:0.