«Боруссия» Дортмунд — «Тоттенхэм Хотспур»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы H дортмундской «Боруссией» и «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур».



Встречу 21.11.2017 рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

В группе H «Тоттенхэм Хотспур» занимает первое место, а «Боруссия» находится на третьей строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее команды встречались друг с другом три раза. Дважды победу одержали футболисты «Боруссии», и один раз сильнее оказались игроки «Тоттенхэм Хотспур». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре этого года и завершилась домашней победой «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1.