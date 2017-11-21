«Наполи» — «Шахтёр»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы F «Наполи» и «Шахтёр». Встреча начнется в 22:45 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Шахтёр».



Встречу 21.11.2017 рассудит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. В групповом этапе «Наполи» занимает третье место, а команда «Шахтёр» находится на второй строчке.



Ранее команды играли друг с другом один раз. Единственная встреча между командами состоялась в сентябре этого года. Футболисты «Шахтёра» одержали победу со счётом 2:1.

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