Колосков: «Локомотив» должен играть в Хабаровске, никаких исключений

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».



Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи из-за холодной погоды в Хабаровске в день матча, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.

«Считаю, что «Локомотив» должен играть в Хабаровске. Почему для клуба должны быть исключения? Для «железнодорожников» не должно быть никаких исключений. Все играют, а они не должны? Мы так никогда чемпионат не проведём, если всё время будем переносить и откладывать по просьбе клубов. С другой стороны, нужно все эти вещи продумывать заранее, чтобы не получалось таких ситуаций. Заранее ведь известно, какая погода в ноябре в Хабаровске", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.