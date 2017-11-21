Адебайор: Манчини был отличным игроком, но не отличным тренером

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор, который ныне играет за «Истанбул Башакшехир», рассказал, каким был экс-наставник «горожан» Роберто Манчини, который ныне тренирует «Зенит».

«Манчини не имел контроля над раздевалкой. Он раздражал 25 футболистов. Манчини был отличным игроком, но он не был отличным тренером. В каждую команду, куда он приходил, покупал по 40 игроков. Когда Моуринью занял место Манчини в «Интере», в его распоряжении было 40 футболистов, что с ними делать?

Он купил Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро – пять нападающих мирового класса. Если бы он сказал, что я должен уйти, я бы сделал это, но я был нужен, однако на следующий день я оказывался вне заявки. Он говорил, что всё в порядке, просто команда против «МЮ» будет играть по-другому.

Футболисты общались между собой, и никто не хотел играть за него», — цитирует Адебайора Football Italia.