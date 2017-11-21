Оддо назначен главным тренером «Удинезе»

Бывший защитник сборной Италии Массимо Оддо, который с 2014 года работал с «Пескарой», возглавил клуб Серии А «Удинезе». Сегодня, 21 ноября, руководство «зебр» объявило об отставке Луиджи Дельнери.

О назначении Массимо Оддо сообщает пресс-служба «Удинезе». 41-летний специалист во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.

Массимо Оддо начал тренерскую карьеру в 2013 году, заняв пост тренера молодёжной команды «Дженоа». С 2014 по 2015 год Оддо исполнял аналогичные функции в «Пескаре», а затем работал с первой командой.