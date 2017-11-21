Все билеты на матч «Спартак» — «Марибор» проданы

«Спартак» объявил, что все билеты на предстоящий сегодня, 21 ноября, на стадионе «Открытие Арена» матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» проданы.



«Игры Лиги чемпионов вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира «Спартак» — «Марибор» не стала исключением. Все билеты на поединок со словенцами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Начало — в 20:00 мск.