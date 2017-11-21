Тренер «Карабаха»: «Челси» — одна из лучших команд в мире, знаем силу соперника

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Готовимся к сложной игре. И для нас, и для соперника это важный матч. Это последняя наша домашняя игра в групповой стадии. Мы всё понимаем и осознаем. Знаем силу соперника. Постараемся мало ошибаться и до конца действовать правильно. В этот раз нам противостоит «Челси», одна из лучших команд в мире, которую тренирует один из лучших специалистов в мире. Мы всё понимаем. Мы набираемся опыта.

Завтра постараемся показать достойный футбол. Я доверяю своим футболистам. Легко не будет. Сейчас мы не думаем о третьем месте. Я хочу, чтобы болельщики остались довольны нашей игрой, даже если мы уступим", — заявил Гурбанов, слова которого приводит интернет-издание Azerisport.

Матч «Карабах» — «Челси» состоится в Баку 22 ноября, начало — в 20:00 мск.