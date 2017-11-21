Сотникова: очень рада, что знаю таких ребят, как Глушаков, Смолов и Акинфеев

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что является болельщицей сборной России по футболу.

«Из сборной знакома со многими. Это Денис Глушаков, Фёдор Смолов, Игорь Акинфеев. Очень рада, что знаю таких ребят, которые играют в сборной, представляют нашу страну, борются.



Чемпионат мира, который пройдёт в России, будет незабываем для ребят, будет буря эмоций, потому что это родное, это твоя страна.

Хочу посоветовать болельщикам, чтобы они старались больше писать, говорить и кричать положительных, правильных и напутствующих слов, чтобы ребята слышали и понимали, что у них есть такая аудитория, которая хочет, чтобы они играли и выигрывали.

Ребятам я желаю терпения, везения, чтобы всё было с богом", — заявил Сотникова в видеосюжете, опубликованном в официальном «твиттере» сборной России.