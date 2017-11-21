Мостовой: пока Зобнин не может усилить игру «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Марибором» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что восстановившийся от травмы полузащитник Роман Зобнин не сможет усилить игру московской команды.

«У «Спартака» сейчас хорошее психологическое состояние, ведь обыграли «Краснодар». У «Марибора» тоже есть кое-какие плюсы: они могут осесть в обороне и играть на удержание устраивающего их счёта. Ясно, что фаворит – «Спартак» и он просто обязан выиграть.

У красно-белых несколько игроков получили травмы, поэтому одна-две замены в стартовом составе будут по сравнению с прошлым матчем. Что касается Романа Зобнина, то на данный момент он не может усилить игру «Спартака». Как можно усилить ту игру, что команда показала с «Краснодаром»? И так всё хорошо. Роману нужно набирать потихонечку форму. Каждая игра идёт в копилочку, поэтому, если он появится в матче с «Марибором», будет хорошо. Главное, чтобы он чувствовал себя уверенно и комфортно.

Сегодня никакие варианты, кроме победы, не рассматриваются. Думаю, спартаковцы выиграют со счётом 2:0», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Марибор». Начало встречи — в 20:00 мск.