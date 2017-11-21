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Около 5000 фанатов «Фейеноорда» заполонили центр Манчестера перед игрой с «МС»

Футбол

В преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» порядка 5000 голландских фанатов пребывают в центре Манчестера, громко распевая песни и разжигая пиротехнические изделия, сообщает Daily Star.

По информации издания, большой десант вооружённых стражей правопорядка находится в состоянии готовности предотвратить возможные инциденты, которые могут возникнуть по вине болельщиков из Нидерландов. Отмечается, что только у 3000 фанатов «Фейеноорда» официально есть билеты на сегодняшний матч.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фейеноорд». Начало встречи — в 22:45 мск.

Посмотреть видео можно в «твиттере» The Sportsman.

Посмотреть видео можно в «твиттере» корреспондента Manchester Evening News Криса Слатера.

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