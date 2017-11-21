Каррера не включил Глушакова в стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на предстоящий сегодня, 21 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера оставил на скамейке запасных капитана команды Дениса Глушакова, который получил небольшой ушиб в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1). С капитанской повязкой команду на поле выведет Дмитрий Комбаров. В запасе встречу начнут восстановившиеся от травм Роман Зобнин и Александр Самедов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Роша.

«Марибор»: Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.

Запасные: Обрадович, Палчич, Ахмеди, Хотич, Вршич, Крамарич, Мешанович.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Начало — в 20:00 мск.