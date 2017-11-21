Хави хочет, чтобы Месси остался в «Барселоне» до конца карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что 30-летний нападающий Лионель Месси должен выступать за каталонский клуб до конца карьеры.

«Месси нужна „Барселона“, и особенно „Барсе“ нужен Месси. Для „Барселоны“ будет очень хорошо, если Месси проведёт в клубе всю свою карьеру.

Будучи членом „Барселоны“, я бы хотел, чтобы Месси играл за „Барселону“ всю карьеру, потому что у нас будет больше шансов выигрывать трофей, если он останется.

Он — лучший футболист в истории футбола», — приводит слова 37-летнего Хави интернет-издание Goal.