«Спартак» — в стыковых матчах за право участия в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

По итогам матчей 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Спартак» гарантировал себе попадание в стыковые матчи за право участвовать в 1/8 финала турнира.

Ранее сегодня, 21 ноября, «Спартак» U19 разгромил на своём поле сверстников из «Марибора» со счётом 5:0. Позднее в другом матче группы «Севилья» на своём поле проиграла «Ливерпулю» — 0:4. Таким образом, английская команда досрочно обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы, а «Спартак» гарантировал себе вторую строчку и получил путёвку в стыковые матчи за право участия в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Турнирное положение группы Е после 5 туров: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Спартак» — 8; 3. «Севилья» — 5; 4. «Марибор» — 3.