Фейса: «Бенфика» хочет победить ЦСКА, холод не будет проблемой

Полузащитник «Бенфики» Любомир Фейса поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Встреча, напомним, состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 22 ноября, начало — в 20:00 мск.

«Это очень важная игра. Мы приехали, чтобы показать хороший футбол и победить. Мы хотим взять три очка. Мы не чувствуем давления. Мы должны отдать все силы и выиграть матч.

Что касается погодных условий, то очень холодно, это правда. Но мы профессионалы и должны адаптироваться. Холод не будем проблемой", — цитирует игрока A Bola.