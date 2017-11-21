Инспектор РФС: игрока «Динамо» сбили в штрафной «Ахмата», бесспорный пенальти

Инспектор Российского футбольного союза Игорь Захаров в эфире программы «Свисток» заявил, что арбитр матча 17-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» (1:1) Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды за снос защитника хозяев поля Тони Шуньича на 54-й минуте.



«На 54-й минуте Шуньича сбили в штрафной „Ахмата“. Это не просто очевидный пенальти. Я вообще не понимаю, как можно так сыграть. В наше время надолго бы усадили защитника на лавку за такое. Почему судья не принял это решение? Может быть, не увидел, кто первым фолил. К сожалению, бесспорный пенальти и ошибка судьи», — заявил Захаров.

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